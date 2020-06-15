​​​​​​​الاحتلال التركي يستقدم تعزيزات إلى برادوست في جنوب كردستان

بالتزامن مع القصف الذي شنته طائرات الاحتلال التركي على مناطق شنكال، مخيم مخمور للاجئين ومناطق ميديا الدفاعية في باشور كردستان، أرسل الاحتلال التركي مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى منطقة برادوست شمالي هولير.

وبحسب ما نقلته وكالة روج نيوز عن مصادرها، فإن "جيش الاحتلال التركي عزز وجوده العسكري في برادوست وتحديداً في منطقة جياديل".

وأكدت المصادر أن تعزيزات جيش الاحتلال تمركزت بالقرب من إحدى مقرات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبحسب المصدر، فإنه من بين التعزيزات آليات ثقيلة تستخدم للحفر وفتح الطرقات في المناطق الجبلية.

(ح)