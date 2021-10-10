​​​​​​​الاحتلال التركي يستقدم تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاطه في ريف إدلب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل جديد تابع لقوات الاحتلال التركي إلى المنطقة المسماة "خفض التصعيد" وذلك فجر اليوم، الأحد، إذ دخلت أكثر من 100 آلية ما بين مصفحات وناقلات جند وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدود مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط العسكرية للاحتلال التركي في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

ومع تجدد استقدام الاحتلال التركي للتعزيزات العسكرية، يرتفع عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات إلى أكثر من 225، والتي دخلت إلى المنطقة المسماة "خفض التصعيد" عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص إدلب.

وكان المرصد السوري رصد أول أمس، دخول رتل تابع لقوات الاحتلال التركي من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، يتألف من نحو 35 آلية دخلت تباعاً، ترافقها 10 ناقلات جند مصفحة، وصهاريج وقود وشاحنات تحمل معدات لوجستية وكتل إسمنتية، واتجهت نحو جنوب وشرق جبل الزاوية في ريف إدلب.

وكانت قوات الاحتلال التركي قد عززت في 29 من أيلول الفائت، نقاطها المتقدمة على محاور القتال بـ 37 دبابة ومدرعة (حاملة جند) بدءاً من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وصولاً إلى محاور ريف حلب الغربي. كما رفعت عدد عناصرها الموجودين على محاور القتال إلى الضعف بعد إدخالهم من النقاط الخلفية، حيث سعت قوات الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية على إخلاء كافة النقاط الداخلية من إدلب، ووضعها على محاور القتال والنقاط الرئيسية من خلفها في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.

(د ع)