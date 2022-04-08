وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، "بدخول رتل ضخم للقوات التركية إلى الأراضي السورية، حيث دخل رتل على دفعتين يضم نحو 41 آلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند مجنزرة وراجمات صواريخ".

ووصلت التعزيزات إلى قاعدة الاحتلال التركي في معسكر الطلائع في المسطومة جنوب إدلب، على أن يتم توزيعها على النقاط المنتشرة في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" جنوب وشرق إدلب.

ويتابع الاحتلال التركي عملية إفراغ النقاط الداخلية في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" والتي باتت في مناطق سيطرة حكومة دمشق ونقلها إلى محاور القتال والخطوط الخلفية منها.

ونقل خلال الأيام السابقة عدة نقاط من بلدة احسم وأطراف الأوتوستراد الدولي M4 ووضعها داخل النقاط المتمركزة على المحور الشرقي من المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(د ع)