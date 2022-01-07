​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قريتي المالكية وشوارغة

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي المالكية وشوارغة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-01-07T11:25:00 الشهباء

تتعرض القريتان لقصف مدفعي لا يزال مستمراً.

(م)

ANHA


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