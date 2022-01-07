الاحتلال التركي يستهدف قريتي المالكية وشوارغة يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي المالكية وشوارغة في ناحية شرا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 07 كانون الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 11:25 2022-01-07T11:25:00 الشهباء تتعرض القريتان لقصف مدفعي لا يزال مستمراً. (م) ANHA إقرأ أيضاً قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على تاجر أسلحة شمال الرقة ألقت قوى الأمن الداخلي، أمس، القبض على تاجر للأسلح... قوات دمشق تقصف مناطق في جبل الزاوية واشتباكات في سهل الغاب شهدت قرى البارة وفليفل في جبل الزاوية جنوب إدلب، ف... أمهات الكريلا: نحن فخورات بانتصار أبنائنا وبناتنا ولن نتخلى عن طريق الحرية حيّت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأ...