​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية تنب في شرا

استهدف جيش الاحتلال التركي، بعد منتصف ليلة أمس، قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-07-26T08:38:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال استهدف القرية بسلاح الدوشكا.

(س ر)

ANHA


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