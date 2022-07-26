الاحتلال التركي يستهدف قرية تنب في شرا استهدف جيش الاحتلال التركي، بعد منتصف ليلة أمس، قرية تنب التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 26 تموز 2022, الثلاثاء - 08:38 2022-07-26T08:38:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال استهدف القرية بسلاح الدوشكا. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا في الرقة: مسؤولية حماية المنطقة تقع على عاتق كافة المكونات شددت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، ع... محللون وأكاديميون وصحفيون عراقيون: مجزرة زاخو جريمة تركية لا تغتفر طالب محللون وأكاديميون وصحفيون عراقيون بألا تمر ا... سياسي سوري: ثورة 19 تموز وضعت قطار الحركة الجماهيرية على سكته الصحيحة وصف الكاتب والسياسي السوري، محمد عيسى، ثورة 19 تموز...