​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية شيخ هلال في مقاطعة الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شيخ هلال التابعة لناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-25T14:11:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية تتعرض لقصف عنيف يشنه الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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