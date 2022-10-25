الاحتلال التركي يستهدف قرية شيخ هلال في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شيخ هلال التابعة لناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء. خبر 25 تشرين الأول 2022, الثلاثاء - 14:11 2022-10-25T14:11:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية تتعرض لقصف عنيف يشنه الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً منظمات حقوقية وطبية في إقليم الفرات تستنكر الصمت الدولي حيال استخدام الكيماوي ضد الكريلا نددت منظمات حقوقية وطبية في إقليم الفرات، اليوم ال... مظاهرات حاشدة في نواحي مقاطعة قامشلو ضد هجمات الاحتلال التركي الكيماوية على الكريلا ندد أهالي نواحي مقاطعة قامشلو عبر مظاهرات حاشدة، ب... السلطات الفاشية التركية تعتقل عدد من مراسلي وكالتي ميزوبوتاميا وجن نيوز في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب الادعاء العام ا...