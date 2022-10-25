​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية شيخ هلال في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شيخ هلال التابعة لناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء.