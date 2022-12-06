الاحتلال التركي يستهدف قرية في تل تمر يستهدف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل اللبن ناحية في تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 12:04 2022-12-06T12:04:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال التركي يقصف قرية تل اللبن بقذائف الهاون. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً خلال 10 أيام... الاحتلال التركي يستهدف بـ 200 قذيفة ناحية عين عيسى تتعرض ناحية عين عيسى لهجمات عنيفة تشنها دولة الاحت... الإدارة الذاتية تلتقي مع الحزب اليساري اللوكسمبورغي التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع م... الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة...