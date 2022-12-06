​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية في تل تمر

يستهدف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل اللبن ناحية في تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.
خبر 2022-12-06T12:04:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال التركي يقصف قرية تل اللبن بقذائف الهاون.

(س ر)

ANHA


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