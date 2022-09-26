​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية الدردارة شمال تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة.