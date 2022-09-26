​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف قرية الدردارة شمال تل تمر

يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة.
خبر 2022-09-26T14:07:00 الحسكة

وأوضح مراسلنا أن الاحتلال يستهدف قرية الدرادة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بالمدفعية الثقيلة.

(د أ/ س ر)

ANHA


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