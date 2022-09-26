الاحتلال التركي يستهدف قرية الدردارة شمال تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة. خبر 26 أيلول 2022, الأثنين - 14:07 2022-09-26T14:07:00 الحسكة وأوضح مراسلنا أن الاحتلال يستهدف قرية الدرادة شمال ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بالمدفعية الثقيلة. (د أ/ س ر) ANHA إقرأ أيضاً اختتام فعاليات المكتبة الجوالة في مدينة الرقة وريفها اختتمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة... YPG تستذكر الشهيد فراز داغ..."استطاع حماية إرث الإعلام الحر" استذكر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، الشهيد... عبوة ناسفة زرعها مجهولون تستهدف سيارة عسكرية لقوات دمشق شرق درعا انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تاب...