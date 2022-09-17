​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى بالشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى التابعتين لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-09-17T11:23:00 مركز الأخبار 

بحسب ما أفاد مراسلينا فإن جيش الاحتلال يستهدف المنطقتين بالأسلحة الثقيلة. 

(س ر)

ANHA


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