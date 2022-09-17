الاحتلال التركي يستهدف ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى بالشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى التابعتين لمقاطعة الشهباء. خبر 17 أيلول 2022, السبت - 11:23 2022-09-17T11:23:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلينا فإن جيش الاحتلال يستهدف المنطقتين بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً منذ بداية العام.. إسرائيل تستهدف سوريا 25 مرة وحكومة دمشق تستمر بالاحتفاظ بحق الرد! في إطار سلسلة الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل على ... في اليوم الثاني لملتقى قامشلو التشاوري: اللامركزية مدخل للحل وضمان وحدة الأراضي السورية أكد المتحاورون في اليوم الثاني لملتقى قامشلو التش... عام على استشهاد المناضل شكري سرحد.. القتلة لا يزالون طلقاء يمر اليوم عام على استشهاد المناضل ياسين بولوت (شكر...