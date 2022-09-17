​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى بالشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محيط ناحية تل رفعت وقرية شيخ عيسى التابعتين لمقاطعة الشهباء.