الاحتلال التركي يستهدف بطائرة مسيرة نقطة لقوى الأمن في مدينة كوباني استهدف طائرة تركية مسيرة نقطة لقوى الأمن الداخلي في كوباني فجر اليوم خبر 28 نيسان 2020, الثلاثاء - 08:18 2020-04-28T08:18:00 كوباني وجرى الاستهداف في حوالي الـ 03:40 فجراً. هذا، ولم تعرف بعد نتائج الهجوم التركي. (م) ANHA إقرأ أيضاً لماذا تل عران.. المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يتحركون بحرية تحت أعين الحكومة السورية حوّلت الحكومة السورية مدرسة في بلدة تل عران إلى مر... فضائية ستيرك TV تغير تقنية بثها مع بداية شهر أيار يشهد عصرنا تطورات متسارعة في مجال التقنيات والتكن... مطالبات متكررة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان دعا بيكس داري عضو حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن ال... الموقع القديم