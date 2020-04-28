​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف بطائرة مسيرة نقطة لقوى الأمن في مدينة كوباني

استهدف طائرة تركية مسيرة نقطة لقوى الأمن الداخلي في كوباني فجر اليوم
خبر 2020-04-28T08:18:00 كوباني

وجرى الاستهداف في حوالي الـ 03:40 فجراً. هذا، ولم تعرف بعد نتائج الهجوم التركي.

(م)

ANHA


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