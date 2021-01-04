​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف القرى المأهولة بالمدنيين بشكل مباشر في ريف منبج

وتعرضت قرى أم عدسة, الدندنية, جبل الصيادة, الجاموسية في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج للقصف بـ35 قذيفة هاون ومدفعية, انطلاقاً من القاعدة التركية المتواجدة في "الياشيلي" قبل يومين.

ويخرق الاحتلال التركي بقصفه المنطقة اتفاقين لوقف إطلاق النار أبرمتهما كل من روسيا وأمريكا مع الاحتلال التركي بشكل منفصل في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

ويعيش الأهالي ظروفاً صعبة مع سقوط القذائف التركية عليهم وهم في بيوتهم وعلى أرضهم التي يرفضون التخلي عنها للاحتلال التركي.

تقول المواطنة وحيدة عثمان من قرية جبل الصيادة (24 كم شمال غرب منبج) بأن "القصف التركي يستهدفنا نحن وأطفالنا ليل نهار من القواعد المتمركزة في الجانب الآخر من خط الجبهة".

وأضافت وحيدة وهي أم لـ4 أطفال "نعيش أوضاعاً صعبة للغاية وسط سقوط القذائف فوق رؤوسنا، لكننا سنصمد في منازلنا ولن نترك أرضنا حتى يزول المحتل وتتحرر كل المناطق التي تحتلها تركيا".

ومن جانبه، يؤكد المقاتل في صفوف مجلس منبج العسكري أحمد الحسين بأنهم يحمون المدنيين والمدينة من أي هجوم يستهدف المنطقة.

وقال أحمد الحسين الذي يرابط على خطوط الجبهة الشمالية الغربية لمنبج بأن القصف التركي يستهدف القرى الآهلة بالسكان الآمنين في بيوتهم.

وتظهر صور ومقاطع فيديو التقطتها مراسلة وكالة أنباء هاوار آثار الدمار الذي ألحقه القصف بمنازل المدنيين في القرى التي استهدفتها القذائف التركية.

(ج)

ANHA