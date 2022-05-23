​​​​​​​الاحتلال التركي يستهدف المواطنين ومواشيهم ومحاصيلهم في قرية كيل حسناك الحدودية

تستمر معاناة أهالي القرى الحدودية مع باكور كردستان من بطش وظلم جنود وجندرمة الاحتلال التركي الذين يضعون القرويين ومواشيهم وممتلكاتهم في دائرة الاستهداف المباشر، بقصد تخويفهم وترهيبهم.

قرية كيل حسناك الواقعة شمال شرق ناحية تربه سبيه بـ 17 كم، واحدة من القرى الحدودية، التي لا يسلم أهلها منذ سنوات من جرائم جندرمة الاحتلال التركي من حرق لمحاصيلهم، واستهدافهم وماشيتهم بالرصاص الحي، ومنعهم من العمل في حقولهم.

آخر جريمة للاحتلال ارتكبها الجمعة (19 أيار) عند إطلاقه النار بشكل مباشر، على أهالي قرية كيل حسناك الذين كانوا يقومون برعي ماشيتهم والعمل ضمن أراضيهم الزراعية.

فيما يقول الأهالي إنه ومنذ أسبوع يطلق جيش الاحتلال النار بشكل يومي، ويمنعهم من العمل ضمن أراضيهم.

المواطن فرمان فرمان تعرض وماشيته الجمعة، لنيران جنود الاحتلال التركي أثناء قيامه برعي أغنامه على طرف القرية.

وعن ذلك، قال إنه وعلى الرغم من بعده عن الحدود، إلا أن الجنود استهدفوه دون أي سبب، مما تسبب بجرح 3 من أغنامه بنيران الجنود، وأضاف: "حتى حيوانات المنطقة لم تعد تسلم من بطش وظلم الجنود الأتراك".

ونوّه فرمان إلى أن الاحتلال التركي يقوم باستهداف الأهالي على الرغم من دوريات الضامنيْن في المنطقة ـ القوات الروسية والأميركية ـ مؤكداً أن صمتهما "لم يعد مقبولاً وعليهما وضع حد لهذه التجاوزات، خصوصاً وأن الاحتلال التركي بات يمنعهم حتى من دفن موتاهم في مقبرة القرية".

كما تعرض منزل المواطن ري راست أيضاً، لنيران الجنود الاحتلال التركي ليلاً قبل أيام دون أي سبب، وتقول زوجته سعاد حسن إنه وفي ساعات متأخرة من الليل تعرض بيتهم لإطلاق النار وهم نيام، ومن دون أي سبب.

سعاد حسن أكدت أن الاحتلال التركي منع أهالي القرية حتى من مياه نبع القرية ويطلق النار على المواطنين دون أي سبب "إنها تحاول الانتقام من خسائرها في مناطق الدفاع المشروع، لذا تقوم بإطلاق النار على المواطنين".

ANHA