​​​​​​​الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على ناحيتي زركان وتل تمر

بحسب ما أفاد مراسلونا فإن الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً بالمدفعية وقذائف الهاون، على مركز ناحية زركان وقرى أسدية، تل أمير، مشيرفة التابعة لريفها الشمالي.

يتزامن ذلك مع قصف عنيف يشنه الاحتلال التركي على عدة مواقع في ريفي ناحية تل تمر الغربي والشمالي، بينها محيط القاعدة الروسية.

وفق ما أكد مراسلنا فإن المواقع التي تتعرض للقصف في الريف الشمالي، هي:

قرية تل شنان الآشورية شمال شرق ناحية تل تمر، وقرية الدردارة شمال تل تمر، ومحيط القاعدة الروسية شمال تل تمر.

فيما المواقع التي تتعرض للقصف في الريف الغربي، هي:

قرى سكر الأحيمر، تل جمعة، تل الطويل، الغيبش، الطويلة، الدشيشة وقصر توما يلدا، ومزرعة واقعة بين مركز ناحية تل تمر وقرية تل جمعة.

وأكد مصدر عسكري لمراسلنا أن الاحتلال استهدف القرى والمواقع المذكورة بأكثر من 80 قذيفة صاروخية خلال أقل من ساعة.

هذا ولفت مراسلنا أن قصف الاحتلال التركي تسبب بأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي.

وأفاد مراسلنا في وقت سابق أن القصف التركي على الريف لناحية تل تمر، قد أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.

يأتي ذلك وقت يستهدف فيه الاحتلال التركي قرى في ناحيتي شرا وشيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

(د أ/ س ر)

ANHA