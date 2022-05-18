​​​​​​​الاحتلال التركي يشن هجمات عنيفة وواسعة النطاق على ناحية عين عيسى وأريافها

بحسب مراسلتنا، فإن جيش الاحتلال التركي شن قصفاً بالقذائف المدفعية والهاون وصواريخ غراد، على:

* قرى: الدبس، والخالدية، وهوشان، وجديدة، ومعلق، ومخيم عين عيسى، ومطعم صقر؛ والطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية عين عيسى

* وقرى: صيدا، وفاطسة، وجهبل، والمشيرفة، وصكيرو، وبلدة الهيشة، ومطعم النخيل، والطريق الدولي M4، صوامع شرقي عين عيسى، في الريف الشرقي للناحية.

* ومزرعة قرطاج بالقرب من القاعدة الروسية جنوب ناحية عين عيسى، والطريق الواصل بين ناحية عين عيسى وبلدة تل سمن ومزرعة قرطاج.

وأكدت المراسلة أن الاحتلال التركي استهدف القرى والأماكن المذكورة آنفاً بـ أكثر من ١٥٠ قذيفة مدفعية وهاون وصواريخ غراد، في ساعات العصر وحتى وقت متأخر من ليل الأمس.

(د)

ANHA