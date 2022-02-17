​​​​​​​الاحتلال التركي يرسل دفعة جديدة من مرتزقته إلى ليبيا بعد عودة دفعة إلى سوريا

وحزمت دفعة من مرتزقة تركيا أمتعتهم تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا، إذ انطلق نحو 150 عنصر من مرتزقة "محمد الفاتح" التابع لما يسمى "الجيش الوطني" باتجاه تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم نقلهم إلى ليبيا بعد عودة ذات الرقم من المرتزقة من الأراضي الليبية إلى تركيا ومن ثم سوريا، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسيتقاضى المرتزقة المقرر خروجهم اليوم إلى ليبيا مرتبات شهرية، بمقدار 300 دولار أميركي يقبضها المرتزق في ليبيا، أو ما يعادل المبلغ بالليرة التركية أي 4000 ليرة تركية، تقبض في عفرين عبر شخص وكيل، فيما تخصم المصاريف الشخصية من تلك المرتبات.

وفي 8 شباط/ فبراير الجاري، خرجت دفعة جديدة من مرتزقة تركيا إلى ليبيا، ضمت نحو 150 مرتزقاً، جلهم من مرتزقة "محمد الفاتح" المنضوي ضمن مرتزقة "الجيش الوطني" التابع للاحتلال التركي.

ويأتي ذلك على الرغم من الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، إلا أن تركيا تواصل عرقلة هذه الجهود.

(د ع)