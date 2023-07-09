​​​​​​​الاحتلال التركي يرحّل طفلاً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي أمس، بترحيل الطفل أحمد طلال مواس العيسى (13 عاماً) من الأراضي التركية باتجاه المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي عبر البوابة الحدودية.

وبيّن المصدر أن الطفل ينحدر من قرية دبسي عفنان في ريف حلب الشرقي، وأنه كان يعمل في رعي الماشية عندما قبضت عليه السلطات التركية وقامت بترحيله.

وأشار إلى أن الطفل يهيم على وجهه في شوارع المقاطعة المحتلة ولا يعلم كيف يتواصل مع أهله.

وكثرت في الآونة الأخيرة عمليات ترحيل السوريين من تركيا باتجاه الأراضي السورية، في إطار المشروع الاستيطاني للاحتلال التركي والهادف لتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالتنا وثقت في 23 حزيران المنصرم، انتحار المستوطن علاء عاصم شحادة (20 عاماً) من مدينة يبرود في ريف دمشق بعد أيام من ترحيله قسراً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة.

(د)

ANHA