​​​​​​​الاحتلال التركي يقتل مواطناً ويخطف 24 آخرين في أسبوع ويدمر 4 مواقع أثرية وعامة

وأحصت شبكة نشطاء عفرين، خلال تقرير لها جرائم الاحتلال التركي في عفرين في الفترة الممتدة من 20 – 27 تشرين الثاني الجاري.

وجاء في نص التقرير:

الإحصاء الشامل لجرائم الاحتلال التركي والفصائل المسلحة/ المرتزقة التابعة لها في مدينة عفرين المحتلة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20-11-2021 وحتى تاريخ 27-11-2021 كالتالي:

- القتل (الموت قهراً) : مسن / مستوطن.

- التعذيب / الاعتداء بالضرب : / 2 / مواطن.

- الخطف: أكثر من / 24 / بينهم / 6 / مسنين و / 1/ امرأة.

- التغيير الديمغرافي: تدمير دوار ذات رمز قومي لأهالي عفرين.

- الآثار: نهب وتدمير وتغيير ملامح / 3 / مواقع أثرية.

- قطع الأشجار: قطع أكثر من / 3300 / شجرة في /3 / مواقع.

- فرض الاتاوى المالية: تشكيل لجنة مختصة لفرض الأتاوى على موسم الزيتون.

- السرقة: / 1 / موقع ممتلكات المدنيين.

التفاصيل:

* القتل: (الموت قهراً)

1- وفاة مسن كردي قهراً بعد سرقة مرتزقة الاحتلال التركي محصول زيتونه في قرية "بركا" بناحية ماباتا / معبطلي

بتاريخ يوم الإثنين 22-11-2021 توفي مسن كردي بعد إصابته بجلطة دماغية بسبب قيام مرتزقة "الجبهة الشامية" المسيطرين على قرية بركا التابعة لناحية ماباتا / معبطلي في مدينة عفرين المحتلة بجني محصول زيتونه والمسن المتوفي قهراً يدعى:

مصطفى عبيد شيخو "65 عاماً "عبيد صافيه" الملقب أبو عابدين.

من أهالي قرية "بركا" بناحية ماباتا / معبطلي.

مرتزقة "الجبهة الشامية" قاموا بجني محصول زيتونه أمام عينيه وبقوة السلاح، حيث يقع حقل الزيتون الذي يضم "150" شجرة زيتون بالقرب من قرية حسيه/ ميركان التابعة لنفس الناحية، كما فرض المرتزقة وبقوة السلاح نقل محصول الزيتون المسروق بجراره الخاص إلى المعصرة، مما زاد من قهره وأصيب بجلطة دماغية نتيجة القهر وظل طريح الفراش "3" أيام إلى أن توفي لاحقاً. ومنذ قرابة الشهرين تقريباً، تعرض منزل المسن المتوفى "مصطفى" للنهب والسرقة من قبل عناصر من مرتزقة "الجبهة الشامية" الذين قاموا بسرقة الأدوات الكهربائية والمنزلية والأجهزة الخليوية، حيث قام برفع شكوى لدى الجهات المختصة التابعة للاحتلال التركي ولكن دون جدوى.

2- عُثر صباح الأحد بتاريخ 21/11/2021 على جثة رجل مسن، يقدر عمره بحوالي 65 - 70 عاماً، على طريق ناحية جنديرس وبعد الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي والسؤال عنه، تبيّن أنه ينحدر من بلدة قبتان الجبل - ريف حلب الغربي، ويدعى محمد شحادة، وسبب حادثة الوفاة هو نتيجة تعرضه إلى أزمة قلبية حادة.

* التعذيب- الاعتداء:

1- اعتدى مرتزقة "العمشات" بالضرب المبرح على مختار قرية حج قاسما التابعة لناحية ماباتا / معبطلي في مدينة عفرين المحتلة؛ بسبب مخالفته للأوامر التي أصدرها مرتزقة العمشات بخصوص موسم الزيتون والمختار يدعى: لقمان حميد حسين.

وكان سبب الاعتداء هو مخالفة المختار "لقمان" لأوامر المرتزقة بنقله محصول زيتونه إلى معصرة قرية كاخرة التابعة لنفس الناحية وعصر الزيتون هناك بدلاً عن عصر الزيتون في معصرة قرية بريمجة التابعة لنفس الناحية.

وبسبب مخالفته للأوامر، وعلى الرغم من الاعتداء عليه، فقد فرض عليه مرتزقة "العمشات" إتاوة مقدارها "50" تنكة زيت، ومبلغاً مالياً مقداره "1500" ليرة تركية، بالإضافة إلى عزله من مخترة القرية وتعيين شخص آخر بدلاً عنه.

2- مرتزقة "العمشات" قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على مواطن من أهالي قرية شكاتكا التابعة لناحية ماباتا / معبطلي في مدينة عفرين المحتلة؛ بسبب مخالفته للأوامر التي أصدرها مرتزقة "العمشات" بخصوص موسم الزيتون والمواطن يدعى: رمضان قاصو.

المواطن "رمضان" يسكن في قرية حج قاسما التابعة لنفس الناحية.

وقد أقدم المرتزقة على الاعتداء عليه لمخالفته أوامر مرتزقة "العمشات" بنقله محصول زيتونه إلى معصرة قرية كاخرة وعصر الزيت هناك بدلاً من عصر الزيتون في معصرة قرية بريمجة التي تعمل لصالح مرتزقة "العمشات".

حيث فرض مرتزقة "العمشات" على المواطن "رمضان" إتاوة مالية مقدارها "25" تنكة زيت لمخالفته الأوامر.

* الخطف :

- بتاريخ 18-11-2021 أقدمت الاستخبارات التركية على اختطاف "6" مسنين كرد من أهالي ناحية راجو التابعة لمدينة عفرين المحتلة والمسنون المختطفون هم كل من:

1-نجيب حسن هالو "62" عاماً.

2- محمد حسن.

3- سامي أحمد حنان " 62" عاماً.

4- نشأت مراد كردي "40" عاماً.

5- محمد عمر حكيم "55" عاماً.

6- محمد سليمان كوليكو "60" عاماً.

وقد اقتادت الاستخبارات التركية المسنين الكرد المختطفين إلى جهة مجهولة، ولايزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف هؤلاء المسنين، حيث سبق وأن اختطفوا على يد مرتزقة الاحتلال التركي وأفرج عنهم بعد دفع ذويهم فدية مالية كبير.

- بتاريخ 17-11-2021 أقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" بالتعاون مع مرتزقة "سمرقند" التابعين للاحتلال التركي على اختطاف "أربعة" مواطنين كرد، بينهم اثنان أخوة من أهالي قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسة / جنديرس في مدينة عفرين المحتلة والمختطفون هم كل من:

7- حنان إبراهيم مواس.

8- سليمان إبراهيم مواس.

9- حجي مراد حج عبدو" (صورة).

10- مسعود عثمان خلو.

مرتزقة "الشرطة العسكرية" ومرتزقة "سمرقند" قد داهموا القرية واختطفوا المواطنين "الأربعة" من منازلهم بتهم وحجج واهية، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة ولايزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن.

- أقدم مرتزقة "لواء سعد أبي وقاص" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية هيكجه التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد في مدينة عفرين المحتلة بتهم وحجج واهية والمختطفان هما كل من:

11- فرح الدين إبراهيم" 42" عاماً.

12- شيرهاد زعيم حسو" 30" عاماً.

المرتزقة قد اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة، ولايزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن.

- بتاريخ مساء الأحد 21-11-2021 أقدم مرتزقة "فيلق الشام" على اختطاف مواطن كردي من أهالي قرية فافرتين التابعة لناحية شيراوا في مدينة عفرين المحتلة والمواطن المختطف يدعى:

13- بشار خليل جوتي.

المرتزقة قد اقتادوا المختطف "بشار" إلى جهة مجهولة، ولايزال مصيره مجهولاً إلى الآن.

- بتاريخ الأحد 21-11-2021، أقدم مرتزقة "محمد الفاتح" التابعة للاحتلال التركي على خطف مواطنين اثنين من أهالي قرية مست عاشورو التابعة لناحية ماباتا / معبطلي في مدينة عفرين المحتلة والمواطنين المختطفين هما:

14- جعفر حميد عطانة.

15- إبراهيم حسين.

والمواطنان المختطفان في العقد "الخامس" من العمر تقريباً. حيث تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، ولايزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن.

ـ بتاريخ مساء الأربعاء 24-11-2021 أقدم عناصر من مرتزقة "العمشات" التابعة للاحتلال التركي على اختطاف "5" مواطنين من أهالي ناحية شيه/ شيخ الحديد وهم:

16- "مسعود مصطفى شيخو".

17-"عبدالرحمن مصطفى شيخو".

18-"خليل مصطفى شيخو".

19-"عمار سليمان شيخو".

20-"بكر مصطفى رحموكي" (حجي).

حيث تم اقتيادهم إلى المقر الأمني التابع لمرتزقة "العمشات" في الناحية، ولايزال مصيرهم مجهولاً إلى الآن.

حيث قام مرتزقة "العمشات" باقتحام خيمة عزاء في منزل المواطن "مصطفى خليل شيخو" لامرأة متوفاة في ألمانيا تدعى: أمينة زوجة كمال بكر.

واعتدوا بالضرب والإهانات بألفاظ لا أخلاقية بحق المعزين داخل الخيمة، حيث تعرض ذوي خيمة العزاء المواطن: "محمد كمال علي بكر" وابنه "لازكين" للضرب المبرح على يد هؤلاء المرتزقة.

وسبب قيام مرتزقة "العمشات" بهذه الوحشية تحت خيمة العزاء، يعود لاتهامها لتلك الأسرة بتسريب تسجيلات صوتية للمختار المرتزق "أحمد كولين علوش"، الذي هدد أهالي الناحية بعدم التحدث للجنة ما يسمى بردّ "الحقوق والمظالم" التي زارت الناحية في وقت سابق، وقامت بمصادرة جميع الأجهزة الخليوية للمعزين داخل الخيمة، وشتم ما يسمى بلجنة ردّ "المظالم والحقوق" في مدينة "عفرين" المحتلة التابعة للاحتلال التركي دون معرفة أسباب هذه الشتائم.

21- أقدم عناصر الاستخبارات التركية برفقة الشرطة العسكرية في مركز ناحية جنديرس، يوم الأحد بتاريخ 21/11/2021، على خطف المواطن محمد سيدو نجار من مركز الناحية دون توجيه أي اتهامات له، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره حتى الآن. علماً أن المواطن محمد كان موظفاً مدنياً في المجلس المحلي سابقاً.

-اختطفت ما تسمى الشرطة العسكرية عدداً من المدنيين الكرد، بينهم امرأة في قرية كفر صفرة التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين المحتلة، والمختطفون هم كل من:

22-ألماز حاج عبدو.

23-أحمد حسن مامد.

24محمد حسن مامد.

كما أفرجت المجموعات المسلحة عن حجي مراد حاج عبدو، وحنان ابراهيم مواس، ومسعود عثمان خلو، بعد إجبارهم على دفع فدية مالية.

يذكر أن حملة الاختطافات المتواصلة في المنطقة منذ احتلالها، هدفها الحصول على فدى مالية من السكان الكرد وتهجير ما تبقى منهم.

* التغيير- الديمغرافي:

في إطار سياسة التغيير الديموغرافي وتغيير معالم مدينة "عفرين" المحتلة، أقدم ما يسمى بالمجلس المحلي التابعة للاحتلال التركي في مدينة عفرين المحتلة وبإيعاز من الاحتلال التركي على إزالة مجسم دوار "نوروز" وسط مدينة "عفرين" المحتلة، الذي له ذو رمزية كبيرة لدى أهالي مدينة "عفرين" المحتلة بحجة تبليط وتصليح الطرق.

إن إزالة مجسم دوار "نوروز" لا يختلف عن تدمير الاحتلال التركي لتمثال "كاوا" إبان احتلال مدينة "عفرين"، لما له من رمزية قومية لدى أهالي مدينة "عفرين" المحتلة، والتي تشكل جزءاً من ثقافة أهالي مدينة "عفرين" عامة، والشعب الكردي خاصة.

لقد قام الاحتلال التركي فور احتلاله لمدينة عفرين بتغيير اسم دوار "نوروز" إلى دوار "صلاح الدين"؛ ليمحو من ذاكرة أهل مدينة "عفرين" المحتلة ثقافتها التي تجسدها رمزية ذلك الدوار. كما فعل بمجسم قلعة "النبي هوري" التاريخية، بعد أن أقدم على حفر محيطها وتدمير أسوارها بحثاً عن الآثار والكنوز الدفينة.

* الآثار:

انتهاكات الاحتلال التركي بحق تل البير (شيخوروز) الأثري بناحية بلبلة / بلبل.

يقع التل في ناحية بلبل على بعد 7 كم من مركز الناحية بالقرب من قرية شيخوروز، ويبعد التل عن مركز مدينة عفرين حوالي 30 كم من طرفها الشمالي، كان سطح التل بأكمله مزروعاً بأشجار الزيتون المعمرة، وجاءت تسمية التل من البئر القديمة الواقعة غربي التل بحوالي (125)م.

تعرض التل لحفريات تخريبية كبيرة بالآليات الثقيلة بعد الاحتلال التركي لمنطقة عفرين السورية، حيث تم تجريف وتدمير التل بشكل كامل، وإزالة أشجار الزيتون المعمرة، ولم تسلم الأراضي المجاورة للتل المرتفع ضمن المدينة المنخفضة من عمليات الحفر والتخريب بمساحات واسعة منها، وتشير الصورة الفضائية العائدة لتاريخ 29/9/2019 بشكل واضح الى هذه الحفريات التخريبية، ولا نعلم عمق هذه الحفريات وإن تم إيقافها أم لا، وكذلك لا نعلم شيئاً عن طبيعة المواد والقطع الأثرية التي تم استخراجها، وكيفية التصرف بها من قبل سلطات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له.

- بتاريخ يوم الإثنين 22-11-2021 استقدم الاحتلال التركي، وبالتعاون مع مرتزقة "محمد الفاتح" التابعة للاحتلال التركي، آليات حفر ثقيلة إلى قرية معملو التابعة لناحية ماباتا / معبطلي في مدينة عفرين المحتلة؛ بهدف الحفر والتنقيب والبحث عن الآثار والكنوز الدفينة في موقع:

كالي خريبا الواقعة شمال قرية "معملو" باتجاه قرية قدا التابعة لناحية راجو.

الاحتلال التركي ومرتزقة "محمد الفاتح" قاموا اليوم الثلاثاء 23-11-2021 بأعمال الحفر والتنبيش عن الآثار في ذلك الموقع تحت حراسة أمنية شديدة بهدف سرقة، تلك الآثار والإتجار بها في الأسواق السوداء.

هذا ويعتبر "كالي خريبا" موقعاً أثرياً غنياً بالآبار القديمة والمواقع الأثرية.

- سلطات الاحتلال التركي برفقة الفصائل المرتزقة تجدد انتهاكاتها بحق قلعة "النبي هوري" الأثري.

أقدم مرتزقة الاحتلال التركي بأعمال الحفر والتنقيب في محيط قلعة النبي هوري والتلال المحيطة بها وأراضي المدنيين القريبة في ريف عفرين المحتلة.

مسلحو “جيش النخبة” التابع لما يسمى “الجيش الوطني السوري” يقومون بالبحث والتنقيب عن الآثار في محيط قلعة النبي هوري ومحيطها، وذلك بدءاً من القلعة ومقابرها ومدرجها وصولاً إلى شرق القلعة والمدرج، بحثاً عن الآثار والذهب بغية بيعها لاحقاً عبر تركيا.

تم مجدداً عملية التنقيب والبحث الذي يقوم بها مسلحو “جيش النخبة” برفقة تجار آثار بين قلعة النبي هوري ومنتزه النهر القريب من القلعة.

عمليات التنقيب والحفر تتم بواسطة آليات حفر ثقيلة، وأن المسلحين وتجار الآثار يقومون بحفر المكان بشكل متواصل دون توقف، مضيفاً أنهم يستخدمون أجهزة خاصة بالكشف عن المعادن والذهب بالتعاون مع قوات الاحتلال التركي.

ويدير قلعة “النبي هوري” مسلحو “الشرطة المدنية” المشكلة من قبل قوات الاحتلال التركي في عفرين، فيما يقع المكان المحيط بالقلعة والأراضي التي تتم فيها عمليات الحفر تحت سيطرة “جيش النخبة”. حيث يتوزع مسلحو “جيش النخبة” الذين يحرسون المكان بغية منع اقتراب السكان من المنطقة.

* قطع- الأشجار:

1- مستوطنون تركمان من أسر مرتزقة الاحتلال التركي من أهالي محافظة "حمص" قد أقدموا على قطع "95" شجرة زيتون و"8" شجرات لوز كبيرة عائدة ملكيتها للمواطن الكردي:◾"محمد شيخ محمد"، من أهالي قرية قسطل مقداد التابعة لناحية بلبلة / بلبل في مدينة عفرين المحتلة.

كما أضافت المصادر أن مرتزقة "سلطان مراد" التابعة للاحتلال التركي قد أقدموا على قطع "45" شجرة زيتون بالقرب من قرية قورت قلاقه التابعة لناحية شرا / شران في مدينة عفرين المحتلة تعود ملكيتها للمواطن الكردي، علي محمد أمين الذي يقيم في مدينة عفرين المحتلة.

- مرتزقة "السلطان مراد" التابعة للاحتلال التركي قد أقدموا على قطع "100" شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها لـ "3" مواطنين كرد من أهالي قرية ميدانكه / ميدانكي التابعة لناحية شرا/ شران في مدينة عفرين المحتلة، والمواطنون الثلاثة هم كل من:

◾"إدريس هورو".

◾"وليد عثمان".

◾"علي عثمان".

المرتزقة قد أقدموا على قطع أشجار الزيتون المعمرة في قرية ميدانكه/ ميدانكي؛ بهدف الاحتطاب والإتجار بها في الأسواق المحلية والمجاورة.

- مرتزقة "فيلق الشام" التابعة للاحتلال التركي المسيطرون على قرية ميدانكه/ ميدانكي في ناحية شرا/ شران قد أقدموا في وقت سابق على قطع "3000" شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن:

◾"عصمت سيدو حسن".

من أهالي قرية حسنديرا/ ديرحسن التابعة لناحية بلبلة/ بلبل في مدينة عفرين المحتلة، حيث يقع الحقل الذي تم قطعه بالقرب من قرية نازا التابعة لناحية شرا / شران في مدينة عفرين المحتلة.

مستوطنون تابعون لأسر مرتزقة "جيش الأحفاد" التابعة للاحتلال التركي الذي يتزعمه المرتزق "أبو سليمان" المسيطر على قرية حسنديرا/ ديرحسن، قد أقدموا على قطع "20" شجرة زيتون وبشكل عشوائي، عائدة ملكيتها إلى مواطنين من أهالي قرية حسنديرا/ ديرحسن وهم كل من:

◾"محمد حميد سيدو".

◾"المرحوم فوزي شيخو".

◾"وشقيقته مياسة".

حيث أقدموا على قطعها بهدف الاحتطاب والإتجار بها في الأسواق المحلية والمجاورة.

* فرض الإتاوات المالية:

- مرتزقة الاحتلال التركي المسيطرون على ناحية جندريسة / جنديرس وقراها قاموا بتشكيل لجان مؤلفة من مخاتير القرى وعناصر من المرتزقة لجمع إتاوات من الزيت بعد انتهاء الأهالي من جني محصولهم، وإجبارهم بالقوة على دفع تلك الإتاوات، وتحت تهديد السلاح، وكل مواطن يرفض الدفع؛ يتعرض للخطف والتعذيب بتهمة الاتصال بالإدارة الذاتية، وهي حجج واتهامات تلفّق لكل من يخالف الأوامر.

هذا وعلى الرغم من زيارة اللجنة التي شكلها ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض، وبإيعاز من الاستخبارات التركية قرى ناحية جندريسة / جنديرس وشيه/ شيخ الحديد؛ لتبييض صفحة الاحتلال التركي بعد الانتهاكات الكبيرة التي قام بها مرتزقته بحق المزارعين الكرد، فإن الانتهاكات مستمرة وبشكل متزايد بحق الأهالي.

* السرقة:

- قام عناصر من مرتزقة فرقة الحمزة التابعة للاحتلال التركي منذ أسبوع تقريباً بسرقة الأواني النحاسية (الطناجر)، ومدخرات الطاقة الشمسية والآليات الزراعية والسيارات الخاصة بأهالي قرية ماراته / معراته التابعة لمركز مدينة عفرين المحتلة. حيث قام الأهالي بتقديم شكوى لدى قائد مرتزقة "الحمزة" التي تسيطر على القرية، ولكن دون جدوى.

(س ر)