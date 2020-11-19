​​​​​​​الاحتلال التركي يقتل مدنياً دهسا بعربة مصفحة

قتل جيش الاحتلال التركي رجلاً وأصاب زوجته بجراح بعدما تعمد دهسهما وهما يتوجهان إلى قريتهما.
خبر 2020-11-19T12:53:00 الشهباء

وبحسب ما نقلته مصادر من داخل مقاطعة عفرين لمراسل وكالتنا، فإن مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي عمدت إلى دهس رجل وزوجته أثناء مرورهما على طريق ناحية جندرسه، ما أدى إلى وفاة الزوج كمال نبو وإصابة زوجته بجروح بليغة.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2020/11/19/105429_shehba-ceten-turik-sivilk-ji-efrin-kustin.jpeg

المصادر قالت إن كمال نبو من أهالي ناحية جندريسه كان متوجهًا برفقة زوجته من مركز الناحية إلى قرية حمام، قبل أن تعمد المدرعة إلى دهسهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الاحتلال التركي إلى دهس المدنيين بعرباته، حيث فقد طفل حياته بتاريخ 20 تشرين الأول المنصرم وأُصيب آخر بجروح خطيرة إثر دهسهما من قبل مدرعة للاحتلال التركي.

(ف إ/سـ)

ANHA


إقرأ أيضاً