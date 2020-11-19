​​​​​​​الاحتلال التركي يقتل مدنياً دهسا بعربة مصفحة

وبحسب ما نقلته مصادر من داخل مقاطعة عفرين لمراسل وكالتنا، فإن مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي عمدت إلى دهس رجل وزوجته أثناء مرورهما على طريق ناحية جندرسه، ما أدى إلى وفاة الزوج كمال نبو وإصابة زوجته بجروح بليغة.

المصادر قالت إن كمال نبو من أهالي ناحية جندريسه كان متوجهًا برفقة زوجته من مركز الناحية إلى قرية حمام، قبل أن تعمد المدرعة إلى دهسهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها جيش الاحتلال التركي إلى دهس المدنيين بعرباته، حيث فقد طفل حياته بتاريخ 20 تشرين الأول المنصرم وأُصيب آخر بجروح خطيرة إثر دهسهما من قبل مدرعة للاحتلال التركي.

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ANHA