الاحتلال التركي يقصف ثلاث مناطق في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية تل مضيق، جبل نايف، وسد الشهباء، في مقاطعة الشهباء. خبر 22 أيلول 2021, الأربعاء - 08:42 2021-09-22T08:42:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا، بقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، الآن، قرية تل مضيق، جبل نايف، وسد الشهباء، في مقاطعة الشهباء. (س ر) إقرأ أيضاً شيخ أحمد حمو يدعو الشعب "لاستئصال" الحزب الديمقراطي الكردستاني من كردستان أوضح الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مق... استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين في هجوم لجيش الاحتلال على قرية دبس في عين عيسى استشهد مدني وأصيب 4 آخرين في هجوم لجيش الاحتلال الت... آلدار خليل: الدولة التركية تسعى وراء صفقات جديدة في سوريا لفت آلدار خليل الانتباه إلى خطط وصفقات الدولة التر... الموقع القديم