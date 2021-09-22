​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ثلاث مناطق في مقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية تل مضيق، جبل نايف، وسد الشهباء، في مقاطعة الشهباء.