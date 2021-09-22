​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ثلاث مناطق في مقاطعة الشهباء

يقصف الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية تل مضيق، جبل نايف، وسد الشهباء، في مقاطعة الشهباء.   
خبر 2021-09-22T08:42:00 مركز الأخبار 

وأفاد مراسلنا، بقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، الآن، قرية تل مضيق، جبل نايف، وسد الشهباء، في مقاطعة الشهباء.  

(س ر) 


إقرأ أيضاً