​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف صوغانكه

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صوغانكه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-07-22T10:43:00 الشهباء

ويستخدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القذائف المدفعية في قصف القرية.

(م)

ANHA


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