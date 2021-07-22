الاحتلال التركي يقصف صوغانكه يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صوغانكه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 22 تموز 2021, الخميس - 10:43 2021-07-22T10:43:00 الشهباء ويستخدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القذائف المدفعية في قصف القرية. (م) ANHA إقرأ أيضاً مؤسسة بحثية تنشر تقريراً عن تمويل بريطاني للمرتزقة في سوريا كشفت مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية Declassified ف... قوات حكومة دمشق تنقذ قصفاً بريّاً على مناطق بريف إدلب ومقتل 7 أشخاص نفذت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، قصفاً بريّاً على... مقتل امرأتين وإصابة 3 أشخاص بينهم طفلان في هجوم مسلح على منزل في البصيرة قتلت امرأتان وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفلان بجراح ف... الموقع القديم