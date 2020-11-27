الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شيراوا بعفرين يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين. خبر 27 تشرين الثاني 2020, الجُمُعَةُ - 13:30 2020-11-27T13:30:00 عفرين أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية صوغانيكي التابعة لناحية شيراوا بعفرين. (د ج) ANHA إقرأ أيضاً PKK′ أنقذ الشعب الكردي من براثن الإبادة՛ احتفل أهالي روج آفا بالسنوية الـ 42 لتأسيس حزب العم... قذيفة من مخلفات الاحتلال التركي تودي بحياة طفل وشاب وإصابة طفلين آخرين في ريف عين عيسى – تم التحديث انفجرت قذيفة من مخلفات جيش الاحتلال التركي ومرتزق... لهيب المعارك في عين عيسى...يطال قواعد روسيا الصامتة! مئات الأمتار فقط، هي المسافة بين القذائف التركية و... الموقع القديم