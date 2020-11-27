أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شيراوا بعفرين

​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف ريف ناحية شيراوا بعفرين

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين.
خبر 2020-11-27T13:30:00 عفرين

أفاد مراسل وكالتنا بأن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء قرية صوغانيكي التابعة لناحية شيراوا بعفرين.

(د ج)

ANHA


إقرأ أيضاً