​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قريتين في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتين في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-08-10T08:47:00 الشهباء

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي مياسة ومحيط قرية برج قاص في ناحية شيراوا بالقذائف المدفعية.

(م)

ANHA


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