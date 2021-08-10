الاحتلال التركي يقصف قريتين في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي قريتين في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 10 آب 2021, الثلاثاء - 08:47 2021-08-10T08:47:00 الشهباء ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي مياسة ومحيط قرية برج قاص في ناحية شيراوا بالقذائف المدفعية. (م) ANHA إقرأ أيضاً الشبيبة السريانية تطالب حكومة دمشق بالإفراج الفوري عن القيادي السرياني سعيد ملكي طالبت الشبيبة السريانية التقدمية حكوم... أحدهم على فراش الموت.. مرتزقة تركيا يختطفون 19 مواطناً في عفرين المحتلة اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته 4 مواطنين من أه... خمس هجمات مسلحة تستهدف مواقع وحواجز تابعة لحكومة دمشق في درعا شن مسلحون محليون خلال الساعات القليلة الفائتة خمس ... الموقع القديم