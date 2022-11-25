الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي حربل وسموقة في مقاطعة الشهباء. خبر 25 تشرين الثاني 2022, الجُمُعَةُ - 11:17 2022-11-25T11:17:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة. فيما لا يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً تبثّ وكالتنا ظهر اليوم برنامجاً خاصاً عن الهجمات التي تتعرّض لها المنطقة ينضمّ رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري، لبرنامج... قسد تقضي على 12 جندياً للاحتلال التركي و8 من مرتزقته أكدت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 12 من جنود جيش الا... الاحتلال التركي يقصف قرية غرب كوباني وطريق M4 ومخيم عين عيسى يقصف الاحتلال التركي قرية زيارة غرب كوباني، وقرية ...