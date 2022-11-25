​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قريتين في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي حربل وسموقة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-11-25T11:17:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن القريتان تتعرضان للقصف بالأسلحة الثقيلة.

فيما لا يزال القصف مستمراً حتى لحظة إعداد الخبر.

(س ر)

ANHA


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