​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قريتي أم القرى وكفر قارص في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي أم القرى وكفر قارص في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-04T11:11:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا، فإن جيش الاحتلال يقصف القريتين بالأسلحة الثقيلة فيما لا يزال قصفه مستمراً عليهما.

(س ر)

ANHA


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