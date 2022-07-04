الاحتلال التركي يقصف قريتي أم القرى وكفر قارص في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي أم القرى وكفر قارص في مقاطعة الشهباء. خبر 04 تموز 2022, الأثنين - 11:11 2022-07-04T11:11:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا، فإن جيش الاحتلال يقصف القريتين بالأسلحة الثقيلة فيما لا يزال قصفه مستمراً عليهما. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاتحادات المدنية في الرقة تطالب بفرض حظر جوي للطائرات التركية فوق شمال وشرق سوريا طالبت الاتحادات المدنية في الرقة، اليوم، خلال بيا... قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل مقاتل مسعف ارتقى شهيداً في 2 تموز كشفت قوات سوريا الديمقراطية سجل مقاتل مسعف ارتقى ش... قصف واستهدافات متبادلة في "حفض التصعيد" شهدت محاور في جبل الاكراد بريف اللاذقية قصفاً صارو...