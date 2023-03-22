​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية و M4 في عين عيسى

خبر 2023-03-22T11:27:00 مركز الأخبار

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية صيدا والطريق الدولي M4 في عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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