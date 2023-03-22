الاحتلال التركي يقصف قرية و M4 في عين عيسى خبر 22 آذار 2023, الأربعاء - 11:27 2023-03-22T11:27:00 مركز الأخبار يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قرية صيدا والطريق الدولي M4 في عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الآلاف يتوافدون للمشاركة في مراسم تشييع شهداء قسد توافد الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا، إلى ملعب سر... مسد: لا يمكن فصل جريمة جنديريس عن سياق الاحتلال والتهجير والتحريض ضد الكرد أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن مجزرة جنديريس تأتي ف... غداً هو أول أيام رمضان في دول الشرق الأوسط أعلنت عدد من الدول بينها سوريا والسعودية والبحرين ...