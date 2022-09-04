​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية تل طويل الآشورية في تل تمر

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل طويل الآشورية في الريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-09-04T12:05:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية الآشورية تتعرض في هذه الأثناء، للقصف بقذائف الأوبيس.

(س ر)

ANHA


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