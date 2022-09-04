الاحتلال التركي يقصف قرية تل طويل الآشورية في تل تمر يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل طويل الآشورية في الريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة. خبر 04 أيلول 2022, الأحد - 12:05 2022-09-04T12:05:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية الآشورية تتعرض في هذه الأثناء، للقصف بقذائف الأوبيس. (س ر)ANHA إقرأ أيضاً حرمان مليون ونصف مليون نسمة من مياه الشرب. الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تدين الجريمة التركية أدانت الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان قطع الاحت... "اُغتصبت في عمر التاسعة وبيعت 7 مرات".. قصة الإيزيدية وفاء المحررة من مخيم الهول الطفلة التي اختطفت على يد مرتزقة داعش من شنكال، اغ... قصف واستهدافات متبادلة بين قوات حكومة دمشق والمرتزقة بريفي إدلب وحلب شهدت مناطق ما تسمى "خفض التصعيد"، قصفاً واستهدافات ...