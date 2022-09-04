​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية تل طويل الآشورية في تل تمر يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية تل طويل الآشورية في الريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.