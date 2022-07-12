​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية سموقة وسد الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية سموقة وسد الشهباء التابعين لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-12T10:25:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا من المنطقة فإن القصف التركي يستمر بشكل عنيف على الموقعين.

(س ر)

ANHA


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