الاحتلال التركي يقصف قرية سموقة وسد الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية سموقة وسد الشهباء التابعين لمقاطعة الشهباء. خبر 12 تموز 2022, الثلاثاء - 10:25 2022-07-12T10:25:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا من المنطقة فإن القصف التركي يستمر بشكل عنيف على الموقعين. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة "هيئة تحرير الشام" يختطفون 6 مواطنين من قرى عفرين المحتلة اختطف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" 6 مواطنين من أهالي ن... الاحتلال التركي يقصف قرى ناحيتي شرا وشيراوا قصف الاحتلال التركي، بعد منتصف ليلة أمس، عدة قرى ف... أهالي يطالبون بفرض حظر جوي ووضع حد لجرائم أردوغان طالب أهالي مقاطعة كوباني بفرض حظر جوي على المنطقة ...