​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية سموقة وسد الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سموقة وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء.
خبر 2020-09-10T00:05:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية سموقة ومحيط سد الشهباء بقذائف الهاون.


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