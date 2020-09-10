الاحتلال التركي يقصف قرية سموقة وسد الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سموقة وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء. خبر 10 أيلول 2020, الخميس - 00:05 2020-09-10T00:05:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء قرية سموقة ومحيط سد الشهباء بقذائف الهاون. إقرأ أيضاً سوريا: 65 إصابة جديدة و٤ حالات وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل ٦٥إصابة جد... دعوة لتقوية المنظومة العسكرية والدفاعية في المنطقة دعا أهالي ناحية جل آغا الشعب الكردي وشع... اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت دون وقوع إصابات اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت، بعد أكثر من شهر على ... الموقع القديم