​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية شوارغة في شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-10-16T11:31:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية تتعرض الآن للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي. 

(س ر)

ANHA


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