الاحتلال التركي يقصف قرية شوارغة في شرا يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 16 تشرين الأول 2022, الأحد - 11:31 2022-10-16T11:31:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القرية تتعرض الآن للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً اختتام المؤتمر الخامس لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة بانتخاب رئاسة مشتركة وهيئة إدارية اختتم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، بعد منتصف ل... الأرمن يعبّرون عن رفضهم القاطع لأي تقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق أوضح مواطنون سوريون من المكون الأرمني، أن التقارب ... مواطنون: دولة الاحتلال تنشر الأكاذيب للتغطية على هزائمها أكد أهالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب أن الادعاءات ...