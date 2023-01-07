الاحتلال التركي يقصف قرية شرق عين عيسى قصف جيش الاحتلال التركي قرية فاطسة الواقعة شرق ناحية عين عيسى، في حوالي منتصف ليلة أمس. خبر 07 كانون الثاني 2023, السبت - 09:37 2023-01-07T09:37:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا بأن الاحتلال ومرتزقته قصفوا القرية في الساعة 11:55 من ليلة أمس الجمعة، بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين: سنكون أمام إبادة جماعية إذا استمر الحصار أكد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين... صوت المقاومة في سجون باكور كردستان وتركيا يرفع معتقلو الحرية في سجون تركيا وباكور كردستان صو... رفاق الطفل وسام الذي مات برداً يفتقدونه ويتخوفون من مصير مماثل مع استمرار الحصار يفتقد رفاق الطفل وسام الذي مات برداً بسبب انعدام ا...