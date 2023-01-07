​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية شرق عين عيسى

قصف جيش الاحتلال التركي قرية فاطسة الواقعة شرق ناحية عين عيسى، في حوالي منتصف ليلة أمس.
خبر 2023-01-07T09:37:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا بأن الاحتلال ومرتزقته قصفوا القرية في الساعة 11:55 من ليلة أمس الجمعة، بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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