الاحتلال التركي يقصف قرية شعالة في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شعالة في الشهباء. خبر 20 تشرين الأول 2023, الجُمُعَةُ - 09:46 2023-10-20T09:46:00 مركز الأخبار تتعرض قرية شعالة في مقاطعة الشهباء في هذه الأثناء، للقصف بالأسلحة الثقيلة، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (ف) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون ريفي الشهباء وعفرين قصف الاحتلال التركي ومرتزقته، محيط ناحية تل رفعت ف... "قرار كتالونيا بالاعتراف بالإدارة الذاتية فتح الأبواب السياسية والدبلوماسية" أوضح ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا، والرئيس المش�... في ذكرى اتفاقية أضنة.. قراءة لنتائجها واستقراء لخطط دولة الاحتلال التركي يصادف اليوم 20 تشرين الأول، ذكرى إبرام اتفاقية أضنة...