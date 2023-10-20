​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية شعالة في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية شعالة في الشهباء.
خبر 2023-10-20T09:46:00 مركز الأخبار

تتعرض قرية شعالة في مقاطعة الشهباء في هذه الأثناء، للقصف بالأسلحة الثقيلة، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ف)

ANHA

 


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