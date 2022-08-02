الاحتلال التركي يقصف قرية مرعناز في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز التابعة لناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 02 آب 2022, الثلاثاء - 21:55 2022-08-02T21:55:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مرعناز التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً الأمن الداخلي يحبط محاولة تهريب عوائل داعش من مخيم الهول أعلنت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا عن إحباط... المئات من أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيدة فهيمة رشو شيع المئات من أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيدة المد... جيش الاحتلال التركي يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية برج القاص ا...