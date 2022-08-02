​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية مرعناز في ريف شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز التابعة لناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-08-02T21:55:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مرعناز التابعة لناحية شرا  في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


إقرأ أيضاً