الاحتلال التركي يقصف قرية مرعناز في ريف شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز التابعة لناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 02 آب 2022, الثلاثاء - 21:55 2022-08-02T21:55:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريفي عفرين والشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية... الأمن الداخلي يحبط محاولة تهريب عوائل داعش من مخيم الهول أعلنت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا عن إحباط... المئات من أهالي إقليم عفرين يودعون الشهيدة فهيمة رشو شيع المئات من أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيدة المد...