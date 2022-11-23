أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرى في ناحية عامودا

​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية كرقحفك شرق كركي لكي

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية كرقحفك شرق ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو.
خبر 2022-11-23T14:39:00 قامشلو

بحسب مراسلتنا فإن جيش الاحتلال يستهدف القرية بطائرة حربية.

(س ر)

ANHA


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