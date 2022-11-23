​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية كرقحفك شرق كركي لكي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية كرقحفك شرق ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو.