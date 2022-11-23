الاحتلال التركي يقصف قرية كرقحفك شرق كركي لكي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية كرقحفك شرق ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 14:39 2022-11-23T14:39:00 قامشلو بحسب مراسلتنا فإن جيش الاحتلال يستهدف القرية بطائرة حربية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرى في ناحية عامودا يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرى خرزة وتل ... مسيّرة للاحتلال التركي تقصف قرية قراريشك في كوباني استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي قرية قراريشك... من خيمة عزاء الشهيدين ليلوز وسفيان: بأخوة الشعوب سنصعّد النضال وندحر الاحتلال أكد المشاركون في مراسم عزاء الشهيدين ليلوز أوزكان ...