​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية خانيكي غرب عامودا

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية خانكي التابعة لناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة.
خبر 2022-08-09T13:55:00 قامشلو

وأفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا قرية خانيكي الوقعة غرب ناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة.

(آ)

ANHA


إقرأ أيضاً