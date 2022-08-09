الاحتلال التركي يقصف قرية خانيكي غرب عامودا يقصف جيش الاحتلال التركي قرية خانكي التابعة لناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة. خبر 09 آب 2022, الثلاثاء - 13:55 2022-08-09T13:55:00 قامشلو وأفادت مراسلتنا بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفوا قرية خانيكي الوقعة غرب ناحية عامودا بالمدفعية الثقيلة. (آ) ANHA إقرأ أيضاً مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف مدينة قامشلو وأنباء عن وقوع إصابات قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منطق... مجلس منبج العسكري يكشف حصيلة ١٠ أيام لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على منبج كشف مجلس منبج العسكري حصيلة قصف جيش الاحتلال الترك... "حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة" تدين بشدة الهجمات التركية وتؤكد على التصدي لها مع أهالي المنطقة أدانت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشر...