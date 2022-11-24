الاحتلال التركي يقصف قرية حاصدة شرق عامودا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية حاصدة شرق ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو. خبر 24 تشرين الثاني 2022, الخميس - 14:29 2022-11-24T14:29:00 قامشلو بحسب المعلومات الواردة، فإن الاحتلال يستهدف القرية بالقذائف المدفعية. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف الطريق الواصل بين ناحيتي زركان والدرباسية يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، الطريق ال... الاحتلال التركي يستهدف قريتي هرمي شيخو وتل كيف في مقاطعة قامشلو قصف جيش الاحتلال التركي منذ قليل، قرية هرمي شيخو غ... قصف الاحتلال التركي يطال مدينة تل رفعت وقرية بيلونية في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، ...