​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية حاصدة شرق عامودا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية حاصدة شرق ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.
خبر 2022-11-24T14:29:00 قامشلو

بحسب المعلومات الواردة، فإن الاحتلال يستهدف القرية بالقذائف المدفعية.

(س ر)

ANHA


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