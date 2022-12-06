الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 10:04 2022-12-06T10:04:00 مركز الأخبار بحسب المعلومات فإن قرية بينة تتعرض للقصف من قبل الاحتلال التركي، بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً الإدارة الذاتية تلتقي مع الحزب اليساري اللوكسمبورغي التقى وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع م... وحدات حماية المرأة تصدر بياناً بخصوص المعلومات المضللة التي نشرتها دولة الاحتلال التركي أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً ب... ناشط من السويداء: جهات وشخصيات أصبحت مؤمنة فعلياً بالإدارة الذاتية للخلاص أوضح الناشط المدني من السويداء، شادي عزام، أن شريح...