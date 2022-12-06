​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية في شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية بينة التابعة لناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-12-06T10:04:00 مركز الأخبار

بحسب المعلومات فإن قرية بينة تتعرض للقصف من قبل الاحتلال التركي، بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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