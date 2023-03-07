الاحتلال التركي يقصف قرية في عين عيسى خبر 07 آذار 2023, الثلاثاء - 13:07 2023-03-07T13:07:00 مركز الأخبار قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية طيبة التابعة لناحية عين عيسى، بقذائف الهاون في حوالي الساعة 11:10. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مراسم تشييع مقاتل قسد مظلوم قامشلو شيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان المقاتل في قوات سوري... تقديم واجب العزاء لذوي الكريلا دلدار روج آفا قدم العشرات من أهالي كوباني واجب العزاء لذوي الشهي... زراعة 100 شجرة في معبري سيمالكا الحدودي والوليد زرع مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) 100...