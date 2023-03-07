​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية في عين عيسى

خبر 2023-03-07T13:07:00 ​​​​​​​مركز الأخبار

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية طيبة التابعة لناحية عين عيسى، بقذائف الهاون في حوالي الساعة 11:10.

(س ر)

ANHA


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