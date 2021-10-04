​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية بينه

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من مواقعهم في قرية جلبرة المحتلة محيط قرية بينه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-10-04T12:23:00 الشهباء

ويستخدم جيش الاحتلال الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون في قصفه على قرية بينه.

(م)

ANHA


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