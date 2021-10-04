​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية بينه يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من مواقعهم في قرية جلبرة المحتلة محيط قرية بينه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.