الاحتلال التركي يقصف قرية بينه يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من مواقعهم في قرية جلبرة المحتلة محيط قرية بينه في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 04 تشرين الأول 2021, الأثنين - 12:23 2021-10-04T12:23:00 الشهباء ويستخدم جيش الاحتلال الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون في قصفه على قرية بينه. (م) ANHA إقرأ أيضاً كورونا يحصد أرواح 5 آخرين في شمال وشرق سوريا أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سور... الاحتلال التركي يقصف قرية المالكية في شرا بعفرين المحتلة يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية المالكي... المرصد: هجوم جديد على قاعدة حميميم الروسية سُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة الروسية "حميميم... الموقع القديم