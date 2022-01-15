​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية بيلونية في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-01-15T13:26:00 مركز الأخبار

وقال مراسلنا إن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء، قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA


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