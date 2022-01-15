الاحتلال التركي يقصف قرية بيلونية في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 15 كانون الثاني 2022, السبت - 13:26 2022-01-15T13:26:00 مركز الأخبار وقال مراسلنا إن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء، قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً بعد توقفها أكثر من أسبوع.. غارات روسية على جبل الزاوية شنت مقاتلة روسية غارتين جويتين على بلدة البارة في ... المئات من أهالي كوباني ينددون بالهجمات التركية على المنطقة خرج المئات من أهالي مقاطعة كوباني بمظاهرة تنديداً ... عن اغتيال اثنين من أعضاء حزب سوريا المستقبل.. أهالي الباب: لن يستطيع الأعداء كسر إرادتنا أدان أهالي بلدة العريمة في الريف الشرقي لمدينة الب...