الاحتلال التركي يقصف قرية أم القرى في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية أم القرى التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 09 آب 2022, الثلاثاء - 08:13 2022-08-09T08:13:00 مركز الأخبار وحسب ما أفاد به مراسلنا فإن الاحتلال التركي قصف المنطقة بنحو 10 قذائف أوبيس، ولا يزال القصف مستمراً . (ف) ANHA إقرأ أيضاً طلعت يونس: اجتماعا طهران وسوتشي خرجا باتفاقات لتعميق الأزمة السورية أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتي... مثقفون سوريون: اللا مركزية ترياق الشرخ الحاصل بين المكونات قالت شخصيات سورية أن اللا مركزية ترياق الشرخ الذي ... التصعيد العسكري في درعا.. "مسرحية جديدة" تخدم أجندات خارجية مع استمرار الفلتان الأمني في عموم مدينة درعا الخاض...