​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية أم القرى في الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية أم القرى التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-09T08:13:00 مركز الأخبار

 وحسب ما أفاد به مراسلنا فإن الاحتلال التركي قصف المنطقة بنحو 10 قذائف أوبيس، ولا يزال القصف مستمراً .

(ف)

ANHA


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