​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية أم القرى في الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية أم القرى التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-30T10:01:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف التركي ألحق الأضرار بحقول أهالي القرية الآهلة بالسكان. 

(س ر)

ANHA


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