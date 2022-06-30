الاحتلال التركي يقصف قرية أم القرى في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي، في هذه الأثناء، قرية أم القرى التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 30 حزيران 2022, الخميس - 10:01 2022-06-30T10:01:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن القصف التركي ألحق الأضرار بحقول أهالي القرية الآهلة بالسكان. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً لاذوا بالفرار.. مجلس تل أبيض العسكري يكشف تفاصيل إفشال محاولة تسلل للمرتزقة كشف مجلس تل أبيض العسكري خلال بيان، تفاصيل محاولة ... "محاولات الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي لن تنجح" أشاد مثقفون من إقليم الجزيرة والرئيس المشترك للمج... تدمير للمدارس والكنائس والجوامع والمؤسسات الخدمية.. زركان وتل تمر شاهدتان على جرائم تركيا دمر جيش الاحتلال التركي 14 مدرسة والعديد من الجوامع...