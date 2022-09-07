الاحتلال التركي يقصف قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 07 أيلول 2022, الأربعاء - 12:30 2022-09-07T12:30:00 مركز الأخبار بحسب ما أفاد مراسلنا فإن قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء، تتعرض الآن، لقصف عنيف من جيش الاحتلال التركي. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً المئات من أهالي تل تمر يخرجون في مظاهرة مطالبة بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية خرج المئات من أهالي ناحية تل تمر، في مظاهرة منددة ب... الاحتلال التركي يقصف محطة كهرباء تل تمر وعدة قرى في ريفيها الشمالي والغربي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، محطة كهرب... بالمدفعية الثقيلة.. قوات حكومة دمشق تقصف مواقع المرتزقة في سهل الغاب وجبل الزاوية قصفت قوات حكومة دمشق، بالمدفعية الثقيلة مواقع الم...