​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية أم الحوش في مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-09-07T12:30:00 مركز الأخبار

بحسب ما أفاد مراسلنا فإن قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء، تتعرض الآن، لقصف عنيف من جيش الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA


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