أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الزيوانية بمقاطعة الشهباء

​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الزيوانية بمقاطعة الشهباء

يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية الزيوانية التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2021-10-25T14:58:00 مركز الاخبار 

وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف قرية الزيوانية التابعة لمقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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