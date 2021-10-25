الاحتلال التركي يقصف قرية الزيوانية بمقاطعة الشهباء يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية الزيوانية التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 25 تشرين الأول 2021, الأثنين - 14:58 2021-10-25T14:58:00 مركز الاخبار وبحسب ما أفاد مراسلنا فإن جيش الاحتلال التركي يقصف قرية الزيوانية التابعة لمقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً هيئة الصحة تعلن وفاة 13 حالة مصابة بكورونا وتسجيل 150 إصابة جديدة أعلنت هيئة الصحةِ في الإدارة الذاتية لشمالِ وشرق س... الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفتتح أول معهد صحي في المنطقة افتتحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سو... الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ترفع الحظر الكلي وتطبق حظراً جزئياً على المنطقة أقرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تطبيق حظر جزئ...