الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية في تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية الكوزلية في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 14:27 2022-12-06T14:27:00 مركز الأخبار بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يقصف القرية الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي M4، بقذائف الأوبيس. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أحزاب وشخصيات سياسية في منبج تدعو السوريين لنضال موحد ينهي الاحتلال التركي دعت أحزاب وشخصيات سياسية في مدينة منبج، جميع السور... مئات النساء في الدرباسية يخرجن في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان خرجت مئات النساء في ناحية الدرباسية بمظاهرة منددة ... عشائر عربية وكردية ومكونات شمال وشرق سوريا تؤكد دعمها لقوات سوريا الديمقراطية شدد وجهاء عشائر عربية وكردية وممثلون عن المكونات ف...