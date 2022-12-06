​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية في تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية الكوزلية في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.
خبر 2022-12-06T14:27:00 مركز الأخبار

بحسب مراسلنا فإن الاحتلال يقصف القرية الواقعة جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي M4، بقذائف الأوبيس.

(س ر)

ANHA


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