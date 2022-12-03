​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية بريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية الكوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمدفعية الثقيلة.
خبر 2022-12-03T13:41:00 الحسكة

نقل مراسلنا أن جيش الاحتلال التركي يقصف الآن، قرية الكوزلية بمحاذاة الطريق الدوليM4 ، بالمدفعية الثقيلة.

(آ أ/ م ح)

ANHA


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