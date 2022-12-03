الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية بريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية الكوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمدفعية الثقيلة. خبر 03 كانون الأول 2022, السبت - 13:41 2022-12-03T13:41:00 الحسكة نقل مراسلنا أن جيش الاحتلال التركي يقصف الآن، قرية الكوزلية بمحاذاة الطريق الدوليM4 ، بالمدفعية الثقيلة. (آ أ/ م ح) ANHA إقرأ أيضاً إصابة 4 أطفال بانفجار قذيفة للاحتلال التركي في ريف تل تمر أصيب أربعة أطفال في قرية المجيبرة بريف ناحية تل تم... مراسم تشييع الشهيد كسار جاسم الهملص إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي شيّع العشرات من أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة ا... الاحتلال التركي يقصف قرية غرب مقاطعة كري سبي يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية إبراهيم ...