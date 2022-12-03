​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الكوزلية بريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية الكوزلية جنوب غرب ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، بالمدفعية الثقيلة.