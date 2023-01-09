​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الخالدية وطريق M4 الدولي

قصف جيش الاحتلال ومرتزقته قرية الخالدية وطريق M4 الدولي في الريف الغربي لناحية عين عيسى.
خبر 2023-01-09T12:58:00 مركز الأخبار

قال مراسلنا إن القرية والطريق تعرضا اليوم، للقصف بقذائف الأوبيس والهاون، لساعة كاملة من 11:00 حتى 12:00.

(س ر)

ANHA


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