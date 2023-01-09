الاحتلال التركي يقصف قرية الخالدية وطريق M4 الدولي قصف جيش الاحتلال ومرتزقته قرية الخالدية وطريق M4 الدولي في الريف الغربي لناحية عين عيسى. خبر 09 كانون الثاني 2023, الأثنين - 12:58 2023-01-09T12:58:00 مركز الأخبار قال مراسلنا إن القرية والطريق تعرضا اليوم، للقصف بقذائف الأوبيس والهاون، لساعة كاملة من 11:00 حتى 12:00. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنين اثنين من مدينة عفرين المحتلة اختطف مرتزقة جيش الاحتلال التركي مواطنين اثنين من ... مهجرو عفرين: على حكومة دمشق رفع الحصار عن الشهباء طالب مهجرو عفرين في مخيم سردم، حكومة دمشق بفك الحص... "بدل النقاش والتباحث مع الكرد يتباحث مع تركيا" يرى رئيس منظمة اليمن أولاً، عبد الكريم الأنسي أن ا...