الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة شمال تل تمر أفاد مراسلنا بقصف الاحتلال التركي قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة. خبر 07 تشرين الثاني 2021, الأحد - 08:49 2021-11-07T08:49:00 الحسكة وأوضح المراسل أن الاحتلال استهدف القرية الواقعة على طريق زركان، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. (د أ/ س ر) ANHA إقرأ أيضاً "إذا حاولت الدولة التركية احتلال مناطق أخرى ستواجه مقاومة شعبية لا مثيل لها" أوضح عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي أن هناك حا... ممثل قبيلة عربية: نأخذ التهديدات التركية على محمل الجد وسنواجهها لفت ممثل قبيلة الجحيش الزبيدية في سوريا إلى أن اله... الحماية الجوهرية السبيل الوحيد لمواجهة جميع التهديدات والهجمات أوضح الإداري في مركز قوات حماية المجتمع في مدينة ك...