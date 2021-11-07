أخبار عاجلة!​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة شمال تل تمر

​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة شمال تل تمر

أفاد مراسلنا بقصف الاحتلال التركي قرية الدردارة شمال ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.
خبر 2021-11-07T08:49:00 الحسكة

وأوضح المراسل أن الاحتلال استهدف القرية الواقعة على طريق زركان، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

(د أ/ س ر)

ANHA


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