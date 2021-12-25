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​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.
خبر 2021-12-25T18:58:00 الحسكة

مراسلنا قال إن القرية تتعرض لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(د أ/م)

ANHA


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