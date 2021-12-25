الاحتلال التركي يقصف قرية الدردارة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة. خبر 25 كانون الأول 2021, السبت - 18:58 2021-12-25T18:58:00 الحسكة مراسلنا قال إن القرية تتعرض لقصف عنيف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (د أ/م) ANHA إقرأ أيضاً الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: شهيدان و7 جرحى نتيجة الاستهداف التركي أسفر الهجوم التركي بطائرة مسيرة على مدينة كوباني ع... مسيّرات تابعة للاحتلال التركي تحوم فوق مدينة قامشلو تحوم طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي فوق ... "الشعب يموت بصمت".. مظاهرة في المناطق المحتلة احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي تظاهر العشرات من سكان قرية السفح جنوبي شرقي سري كا...