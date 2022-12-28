​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الدبس والطريق الدولي M4 يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية الدبس في ريف ناحية عين عيسى.