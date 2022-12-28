​​​​​​​الاحتلال التركي يقصف قرية الدبس والطريق الدولي M4

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية الدبس في ريف ناحية عين عيسى.
خبر 2022-12-28T15:48:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا بتعرض الطريق الدوليM4  وقرية الدبس غرب ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.  

(س ر)

ANHA


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