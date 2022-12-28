الاحتلال التركي يقصف قرية الدبس والطريق الدولي M4 يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في هذه الأثناء، الطريق الدولي M4 وقرية الدبس في ريف ناحية عين عيسى. خبر 28 كانون الأول 2022, الأربعاء - 15:48 2022-12-28T15:48:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا بتعرض الطريق الدوليM4 وقرية الدبس غرب ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً نازحة عفرينية ترزق بثلاثة توائم رزقت نازحة عفرينية مقيمة في الشهباء، اليوم، بثلاث... عوائل الشهداء تستنكر صمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أدانت مجالس عوائل الشهداء في كوباني والشهباء وقام... رحيل الشخصية الوطنية سعيد وادي شاكر رحل الشخصية الوطنية ووالد ثلاث شهداء، سعيد وادي شا...